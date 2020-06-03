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Двухлетний ребенок погиб в Черкесске от удара лошади

Двухлетний ребенок погиб в Черкесске от удара лошади

В понедельник вечером, 1 июня, в Черкесске от удара лошади погиб двухлетний ребенок.

Как отмечается, отец решил порадовать двухлетнего сына и прокатить его лошади. Когда ребенок уже сидел на лошади, та скинула его на землю и ударила в голову копытом. От полученных травм мальчик практически сразу же скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье №109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

По словам источника в правоохранительных органах Карачаево-Черкесии, обвиняемым выступил сам отец ребенка, который не предусмотрел возможного исхода событий, усаживая ребенка на строптивую лошадь. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, передает "Регион Online".

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