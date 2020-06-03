150 россиян вернулись на родину из Испании

Компания "Аэрофлот" совершила вывозной рейс из Мадрида, в Россию вернулись 150 россиян.

"Вывозной рейс AFL2605 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Мадрида в Москву в 00:35 по местному времени (01:35 мск). На борту 150 человек", - сообщило посольство РФ в Испании в Twitter.

Испания одна из самых пострадавших от коронавируса стран, умерли более 27,7 тыс человек, вирус найден у 231,6 тыс человек. В настоящее время эпидемия в Испании идет на спад.