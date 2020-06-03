Дороги Краснодара устояли под натиском непогоды

Несмотря на дождь, продолжавшийся в Краснодаре в течение всей ночи со вторника, 2 июня, на среду, 3 июня, подтоплений проблемных участков магистральных дорог в городе нет. Об этом проинформировали в городской Единой дежурно-диспетчерской службы.

Уточняется, что ночью с натиском стихии боролись 20 единиц откачивающей техники и 9 мотопомп.

В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что по состоянию на 7 часов утра на телефоны ЕДДС поступили четыре заявки на откачку воды в местах, где нет ливневой канализации. "Это Бульвар строителей, улица Красюка, Троицкая и Дежнева. По этим адресам техника уже работает", - цитирует сообщение "КП Краснодар".