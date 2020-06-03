Посол РФ в Анкаре рассказал, как Турция готовится к открытию для туристов

Дальнейшая ситуация, связанная с коронавирусом COVID-19 в России и Турции, определит, когда россияне смогут приехать на отдых в Турцию. Об этом заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Дипломат рассказал, что Турция сейчас "самым активным образом готовится к возобновлению приема туристов". "Разрабатываются детальные меры по безопасному отдыху в эпоху новой коронавирусной инфекции", - цитирует его ТАСС.

Российская сторона "в принципиальном плане выступает за развитие сотрудничества с Турцией, в том числе в сфере туризма", отметил Ерхов. При этом "безусловным приоритетом есть и будут безопасность и здоровье россиян", подчеркнул он.

Кроме того, дипломат напомнил, что министерство иностранных дел России подготовило документ, в котором говорится, что "отдых в Турции станет возможным после завершения санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов".

Все определит дальнейшее развитие ситуации как в Турции, так и России, считает посол. "Многое зависит не только от способности стран-реципиентов принять туристов из-за рубежа, но и от реальной возможности направить их", - заключил он.