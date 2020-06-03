Хозяину севастопольской нарколаборатории зачитали приговор

Балаклавский райсуд Севастополя зачитал приговор местному жителю - признав его виновным в создании синтетического наркотика в крупном размере и покупке прекурса для него, он приговорил обвиняемого к 11 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, - сообщили сегодня в пресс-службе суда.

"Заключенное с прокурором соглашение о сотрудничестве исключило возможность назначения виновному самого строгого наказания - пожизненного лишения свободы, которое предусмотрено санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс-Юг".

Фигуранту вменили незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств, совершенные в особо крупном размере.

Напомним, в декабре 2018 года севастополец познакомился в интернете с человеком, который предложил ему заняться изготовлением запрещенных веществ и дал "рецепт наркотиков". Мужчине идея понравилась, он арендовал дом и оборудовал химическую лабораторию, в которой до сентября 2019 года изготовил более трех килограммов синтетического наркотика, расфасовал и хранил для продажи, - уточнила пресс-служба суда.

Нарколабораторию обнаружили сотрудники управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю.