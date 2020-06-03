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Шойгу присвоено звание почетного гражданина Северной Осетии

Шойгу присвоено звание почетного гражданина Северной Осетии

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ о присвоении министру обороны России Сергею Шойгу звания почетного гражданина республики.

"Подписал указ о присвоении министру обороны России Сергею Шойгу звания почетного гражданина нашей республики. Сергей Кужугетович – один из самых уважаемых военных и государственных деятелей не только в Северной Осетии, по всей стране", - говорится в сообщении Битарова в Instagram.

По его словам, благодаря Шойгу и личному составу МЧС на протяжении многих лет в зоне осетино-грузинского конфликта в 1990-х годах поддерживалась стабильность, безопасность и межнациональное согласие.

"Сейчас, будучи министром обороны, он оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания нашей молодежи. По личному указанию Сергея Шойгу во Владикавказе строятся военный госпиталь и новый комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного училища", - также сообщил глава Северной Осетии.

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Вестник Кавказа

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