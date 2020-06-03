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В Сочи не отказываются от идеи провести в сентябре Гран-при "Формулы-1"

В Сочи не отказываются от идеи провести в сентябре Гран-при &quot;Формулы-1&quot;

Гран-при России "Формулы-1" запланирован на 25-27 сентября в Сочи. Компания "Росгонки" продолжает подготовку к гонкам, несмотря на коронавирус.

"Мы на связи с "Формулой-1" и продолжаем готовиться к Гран-при России в Сочи, внимательно прислушиваемся к рекомендациям правительства и следим за развитием эпидемиологической ситуации", - сообщили в пресс-службе "Росгонок", пишет ТАСС.

Ранее ответственный секретарь Российской автомобильной федерации Светлана Шахова отметила, что международная федерация по любому виду спорта сама принимает решение, насколько она будет придерживаться указаний ВАДА и МОК.

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Вестник Кавказа

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