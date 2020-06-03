В Сочи не отказываются от идеи провести в сентябре Гран-при "Формулы-1"
Гран-при России "Формулы-1" запланирован на 25-27 сентября в Сочи. Компания "Росгонки" продолжает подготовку к гонкам, несмотря на коронавирус.
"Мы на связи с "Формулой-1" и продолжаем готовиться к Гран-при России в Сочи, внимательно прислушиваемся к рекомендациям правительства и следим за развитием эпидемиологической ситуации", - сообщили в пресс-службе "Росгонок", пишет ТАСС.
Ранее ответственный секретарь Российской автомобильной федерации Светлана Шахова отметила, что международная федерация по любому виду спорта сама принимает решение, насколько она будет придерживаться указаний ВАДА и МОК.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться