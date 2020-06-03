Брат Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии его отца

Двоюродный брат действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поведал о состоянии его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Умар подчеркнул, что в состоянии здоровья Абдулманапа замечена динамика улучшения, однако по-настоящему хороших новостей пока нет. "Точных данных нет, точных новостей. Но у дяди состояние такое, стабильно тяжёлое. Чуть-чуть динамика улучшения есть, но хороших новостей особо нет", - сказал боец в видео, опубликованном на странице gorillafighting в Instagram.

Напомним, 57-летний отец Хабиба уже несколько недель находится в одной из больниц Москвы, его состояние оценивается как тяжёлое.

Нурмагомедов-старший был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана 25 апреля. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. У него подтвердился коронавирус. Его состояние оценивается как тяжелое.