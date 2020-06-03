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По всей России включат сирены, чтобы проверить работу системы оповещения

По всей России включат сирены, чтобы проверить работу системы оповещения

Осенью по всей России впервые проведут комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.

"Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года", - рассказал представитель МЧС, пишет ТАСС.

Решение о масштабной проверке было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это заседание 2 мая провел глава МЧС Евгений Зиничев.

Экстренная информация может замещать контент одновременно всех каналов первого мультиплекса. Законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир.

"МЧС совместно с Минкомсвязи и Федеральным агентством связи осуществляют координацию развития систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В частности, планируется дооборудовать таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах, средствами оповещения", - добавили в МЧС.

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