По всей России включат сирены, чтобы проверить работу системы оповещения

Осенью по всей России впервые проведут комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.

"Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года", - рассказал представитель МЧС, пишет ТАСС.

Решение о масштабной проверке было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это заседание 2 мая провел глава МЧС Евгений Зиничев.

Экстренная информация может замещать контент одновременно всех каналов первого мультиплекса. Законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир.

"МЧС совместно с Минкомсвязи и Федеральным агентством связи осуществляют координацию развития систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В частности, планируется дооборудовать таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах, средствами оповещения", - добавили в МЧС.