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Михайловску и части Ставрополя перекрыли водопровод

Михайловску и части Ставрополя перекрыли водопровод

Почти во всем Михайловске (Ставропольский край) было приостановлено водоснабжение, за исключением района ЦРБ и прилегающих улиц, хутора Кожевникова и второго отделения. Об этом сообщает представитель МУП "Водоканал".

Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ, завершение которых запланировано н 17.00.

Питьевую воду можно получить, оставив заявку диспетчеру ПТП "Сенгилеевское", тел. 6-28-30.

Кроме того, водоснабжение частично приостановлено и в Ставрополе (улица Батайская от Северного обхода до Михайловска), Пелагиадской промзоне, селе Верхнерусское.

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Вестник Кавказа

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