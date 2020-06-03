Михайловску и части Ставрополя перекрыли водопровод

Почти во всем Михайловске (Ставропольский край) было приостановлено водоснабжение, за исключением района ЦРБ и прилегающих улиц, хутора Кожевникова и второго отделения. Об этом сообщает представитель МУП "Водоканал".

Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ, завершение которых запланировано н 17.00.

Питьевую воду можно получить, оставив заявку диспетчеру ПТП "Сенгилеевское", тел. 6-28-30.

Кроме того, водоснабжение частично приостановлено и в Ставрополе (улица Батайская от Северного обхода до Михайловска), Пелагиадской промзоне, селе Верхнерусское.