В Ингушетии снова стреляли, есть жертва

Минувшей ночью неизвестные обстреляли машину жителя села в Ингушетии и скрылись с места преступления, их разыскивают правоохранительные органы республики, - сообщил информированный источник.

"По предварительным данным, в селе Экажево Назрановского района республики неизвестные люди из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль 38-летнего местного жителя прямо у двора его дома", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

От полученных огнестрельных ран мужчина скончался, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, а также мотив совершения убийства.

На месте работает оперативно-следственная группа.