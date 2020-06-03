В Ингушетии снова стреляли, есть жертва
Минувшей ночью неизвестные обстреляли машину жителя села в Ингушетии и скрылись с места преступления, их разыскивают правоохранительные органы республики, - сообщил информированный источник.
"По предварительным данным, в селе Экажево Назрановского района республики неизвестные люди из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль 38-летнего местного жителя прямо у двора его дома", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".
От полученных огнестрельных ран мужчина скончался, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, а также мотив совершения убийства.
На месте работает оперативно-следственная группа.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться