Токаев: переход Казахстана на латиницу будет вдумчивым и неспешным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет переходить с кириллической на латинскую графику постепенно и без искусственного ускорения.

Реформа языка связана со стремлением расширить коммуникационные возможности казахского языка, пояснил он в интервью газете "Комсомольская правда".

"Процесс инициировал наш первый президент Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации", - напомнил Токаев. При этом Нурсултан Назарбаев "неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка", а "на положение русского языка это никак не повлияет", добавил он.

Глава государства также указал, что "речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка".

Кроме того, он призвал не забывать о том, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на основе кириллической графики, а многие поколения казахов получили и продолжают получать образование на кириллице. "Поспешность может навредить этому большому делу", необходимо "подойти к нему вдумчиво", заключил президент Казахстана.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Поэтапный процесс продолжится до 2025 года.