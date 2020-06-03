Носить маски на свежем воздухе бессмысленно, заявил профессор

Глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем в Израиле, профессор Давид Лурье объяснил, почему нет смысла носить маску на улице.

Маски предотвращают распространение инфекции когда есть близкий контакт - в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными. "Когда человек просто идет на улицу и на него никто не чихает в обозримом пространстве, то нет в этом особого смысла в медицинском плане. Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или просто идешь по улице, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет", - сообщил врач в интервью РИА Новости.

Маски нужны там, где нет возможности дистанцироваться от других людей на два и более метра. При этом длительное ношение масок не вредит здоровью.

"Воздух выходит наружу и входит в маску, он фильтруется. Какого-то вреда теоретического он ни легким, ни сердцу принести не может. Мы, хирурги, надеваем маску на девятичасовую операцию и никакого вреда и никаких хронических болезней не развивается, мы, по крайней мере, не знаем об этом", - добавил Лурье.

Однако маски вызывают психологический дискомфорт и это следует учитывать. "Маски раздражают. Они чешутся и колются, в них неприятно, они отвлекают. Есть дискомфорт. Он не связан со здоровьем, а с настроением и самочувствием...Есть баланс между тем, насколько это важно и насколько это мешает. Если в жару на улице это сильно мешает, а реальной опасности вокруг нет, то тогда можно действительно маски отменять", - пояснил он.