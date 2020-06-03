Brent взяла рубеж в $40

Цена нефти Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель – этому способствуют ожидания того, что страны ОПЕК+ вот-вот договорятся продлить ограничения по добыче.

Так, к 8:03 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (0,52%) до $40,09 баррель. Накануне Brent подорожала на $1,25 (3,3%), до $39,57 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,81 (2,20%) - до $37,62 за баррель. Накануне контракт подорожал на $1,37 (3,9%) до $36,81 за баррель, - передает "Интерфакс".

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги на максимальных отметках с 6 марта.

Страны ОПЕК+ готовы продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, - сообщила накануне The Wall Street Journal. По данным Bloomberg, Россия и некоторые другие члены организации выступают за продление сокращения добычи на месяц.

ОПЕК уже предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль.