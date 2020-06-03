В ЕСПЧ поданы пять жалоб Украины против России

В этом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решит насколько приемлемы жалобы Украины против России.

Всего в ЕСПЧ находится пять межгосударственных жалоб Украины против России.

"В активной фазе находятся две межгосударственные жалобы – по Крыму и востоку Украины. По первой из них в сентябре прошлого года в Страсбурге состоялись открытые слушания, в ходе которых мы представили свою позицию. Есть вероятность, что в этом году ЕСПЧ может вынести решение по вопросу о приемлемости жалобы. В таком случае дальше будет разбирательство по существу, которое может занять несколько лет", - объяснил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции России Михаил Гальперин, пишет РИА Новости.

По "донбасскому" делу происходит обмен документами. "Россия формирует свою правовую позицию с учетом практики Международного суда ООН и самого ЕСПЧ", - добавил он.

Ранее Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины.