"Грузинская мечта" из-за пандемии COVID-19 откажется от предвыборной агитации?

Партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" может оказаться от агитационных мероприятий в преддверии парламентских выборов, которые запланированы на осень этого года. Об этом заявил один из лидеров парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, уточнив, что это связано с распространением коронавируса. Правящая партия проводит консультации с эпидемиологами, отметил он.

"Одной из форм агитации, например, является организация региональных встреч", - напомнил Кобахидзе, не исключив, что "от этого, наверное, "Грузинская мечта" откажется". "Концентрация 20 и 50 тысяч людей в одном месте - риск", - цитирует его Спутник - Грузия.

Также один из лидеров парламентского большинства призвал все партии ответственно отнестись к этому процессу.

Кроме того, он сообщил, что кандидатов в мажоритарные депутаты "Грузинская мечта" представит в июле, а презентация пропорционального списка состоится в сентябре.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября, официальная предвыборная кампания стартует в начале сентября.