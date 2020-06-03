В Киеве высказались о возможности участия России в саммите G7
Приглашение на саммит G7, даже в качестве гостя, покажет Москве, что ее политика верна, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает идею пригласить на саммита G7 в сентябре лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея, пишет РИА Новости.
Планы Трампа "упростят задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики", добавила представитель МИДа Украины.
Вестник Кавказа
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