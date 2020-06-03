Еще два района Дагестана получат помощь военных медиков

Военные врачи, которые прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом, будут консультировать и лечить жителей еще двух районов республики - Хунзахского и Шамильского.

В настоящее время эти медики работают в полевом госпитале в поселке Ботлих в Дагестане.

"В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции к пяти районам Дагестана, жителям которых оказывают помощь военные врачи полевого госпиталя Западного военного округа в поселке Ботлих, подключены Хунзахский и Шамильский районы республики, население которых превышает 60 тыс. человек", - сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Полевой госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием и обеспечен лекарствами.

"В настоящее время 77 пациентов продолжают лечение в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакске", - добавили в ведомстве.

В Дагестане выявлено более 5 тыс случаев коронавируса, по России он занимает шестое место по числу инфицированных.