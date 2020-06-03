Врач посоветовала людям с метеозависимостью не выходить из дома

Врач высшей категории Лариса Алексеева сообщила, что существует только симптоматическое лечение метеозависимости.

"Если чувствуем спазмы головы, принимает спазмолитики, болят суставы - применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния", - рассказала она "Вечерней Москве".

Боли при метеочувствительности почти неотличимы от боли при хронических заболеваниях. "Поэтому, если вы не уверены в причинах ухудшившегося состояния, необходимо пройти обследование у врача, ведь дискомфорт может быть вызван не только переменчивой погодой, но и заболеваниями позвоночника, другими проблемами", - подчеркнула врач.

Обычно тяжелее всего перепады погоды переживают пожилые люди, также метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, от наличия у человека гипертонии, заболеваний суставов, вегетососудистой дистонии.

Врач рекомендовала не нагружать нервную систему и стараться избегать источников информации, способных вызвать беспокойство.