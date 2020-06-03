Токаев рассказал о перспективах ЕАЭС и планах по интеграции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что республика заинтересована в усилении потенциала ЕАЭС и дальнейшей интеграции, однако к Союзному государству Казахстане не присоединится.

"Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление - дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций", - заявил Токаев.

По его словам, ЕАЭС перспективен как экономический союз.

"Развивая кооперационные связи, создавая общий рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную привлекательность государств-участников союза, мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба. Работа в этом направлении последовательно продвигается. К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки. Перспективным направлением является цифровое взаимодействие", - добавил он.

Токаев сказал, что соцопросы свидетельствуют, что уровень доверия казахстанцев к России многие годы превышает 75%. "Россия воспринимается нашим общественным мнением как стратегический партнер и союзник", - пояснил он.