Сравнение российские и зарубежных тестов на коронавирус показало, что все они эффективны

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова сравнила отечественные и импротные тест-системы на определение коронавируса и выявление антител к нему и считает, что они сопоставимы.

"Если мы говорим о тест системах для диагностирования коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также для определения антител к коронавирусу, то могу сказать совершенно честно, что мы использовали и российские и зарубежные тест-системы и пытались определить насколько у них велика погрешность, насколько они эффективны. И те и другие тест системы показали себя довольно эффективными, соответственно, можно сказать, что они совершенно сопоставимы", - заявила врач, пишет РИА Новости.

В больнице управделами президента используют тесты российского производства, подчеркнула Трифонова.