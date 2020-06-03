Белый дом в США окружили протестующие

В Вашингтоне у Белого дома идут протесты, несмотря на комендантский час, который начался в 19 часов (02.00 мск).

Полиция не предпринимает активных действий, с крыши здания за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно вооруженные. Лозунги протестующих направлены против введенного комендантского часа, также толпа призывает к отставке президента Дональда Трампа и требует справедливости в деле Джорджа Флойда, убитого при задержании полицией, пишет РИА Новости.

Отметим, в Twitter, появилось заявление Трампа о том, что в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле". В понедельник в США начались беспорядки после того, как в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд, которого полицейский душил при задержании. Задержаны более 300 человек, сожжена одна полицейская машина, пострадали несколько полицейских.