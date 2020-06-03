Москвич вышел из комы и впервые узнал о пандемии коронавируса

Два месяца житель Москвы провел в коме, он пришел в себя в конце мая и был удивлен пандемией и правилами, введенными в России и Москве из-за распространении коронавируса.

Мужчина поступил в больницу 6 марта, ему успешно провели экстренную операцию. "Через 6 дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двустороння пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат", - рассказал нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов из центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента, где и прозошел этот случай.

В начале марта было известно о первых заболевших россиянах на лайнере Diamond Princess в Японии, в России еще не было случаев коронавируса.

Мужчина очнулся спустя 5 недель. Поначалу никто не рассказывал ему о пандемии, чтобы не волновать. Его жена общалась с ним по видеосвязи. Однажды пациент, который шел на поправку, постучал в кабинет врача, пишет РИА Новости.

"Он сам встал, подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?" Я был, мягко говоря, удивлен", - поделился нейрохирург.

Реутов стал вводить мужчину в курс дела, затем о жизни на самоизоляции и пандемии рассказала ему жена. "Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись", - призналась она.

Мужчина не паникует, так как сейчас заболеваемость в России уже идет на спад. Сейчас пациенту и его жене разрешили видеться, все внимание семьи сосредоточено на том, чтобы он восстановился и прошел реабилитацию.