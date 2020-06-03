Глава Минпромторга перечислил четыре преимущества России

О главных конкурентных преимуществах России по сравнению с другими странами рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его мнению, сила духа - одно из преимуществ России. Национальный дух помогает быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы.

Вторым преимуществом министр считает науку. Фундаментальная наука позволяет России реализовывать любые, даже самые сложные задачи.

"Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила", - подчеркнул Мантуров.

Низкая стоимость электроэнергии и углеводородов - третье преимущество, оно позволяет реализовывать проекты по переработке углеводородов.

Специалисты также являются конкурентным преимуществом России. Глава Минпромторга отметил, что сейчас в страну возвращаются уехавшие в 90-е профессионалы. Сейчас Россия может обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса, как молодых, недавних выпускников вузов, так и со значительным опытом работы в промышленности и науке.

"Наверное, это и есть наши основные преимущества", - заявил Мантуров.