Глава Минпромторга перечислил четыре преимущества России
О главных конкурентных преимуществах России по сравнению с другими странами рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его мнению, сила духа - одно из преимуществ России. Национальный дух помогает быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы.
Вторым преимуществом министр считает науку. Фундаментальная наука позволяет России реализовывать любые, даже самые сложные задачи.
"Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила", - подчеркнул Мантуров.
Низкая стоимость электроэнергии и углеводородов - третье преимущество, оно позволяет реализовывать проекты по переработке углеводородов.
Специалисты также являются конкурентным преимуществом России. Глава Минпромторга отметил, что сейчас в страну возвращаются уехавшие в 90-е профессионалы. Сейчас Россия может обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса, как молодых, недавних выпускников вузов, так и со значительным опытом работы в промышленности и науке.
"Наверное, это и есть наши основные преимущества", - заявил Мантуров.
Вестник Кавказа
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