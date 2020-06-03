На европейскую часть России тепло придет в конце недели

В европейской части России с четверга начнется потепление, а уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нынешняя неделя - пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля", - пояснил он.

Вильфанд добавил, что такая же теплая июльская погода ожидается и в начале следующей недели. По его словам, ожидаются дожди, однако они будут по-летнему интенсивными и кратковременными, после чего будет выглядывать солнце.

Синоптик отметил, что потепление вызовет поступление теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга. В центре европейской России в воскресенье температура составит 23-25 градусов, на юге потеплеет до 31 градуса, передает РИА Новости.