МИД Франции: решение о возвращении РФ в G7 должно приниматься сообща

Решение об участии России в саммите G7 должно приниматься всеми странами объединения в соответствии с реализацией минских договоренностей, заявил представитель МИД Франции.

"Решение о Российской Федерации было принято в 2014 году (странами) G7. Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений", - приводит РИА Новости сообщение МИД Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путинау о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров РФ, Индии, Австралии и Республики Корея.