Трамп обвинил Байдена в слабости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего вероятного соперника по выборам, бывшего вице-президента Джозефа Байдена за его комментарии в связи с беспорядками в стране.

Ранее Байден раскритиковал действия полиции за разгон "мирных демонстрантов" у Белого дома и Трампа за фотографирование у пострадавшей от пожара церкви Святого Иоанна после разгона протестующих.

"Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или погромщиков!", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

При этом он подчеркнул, что всю свою жизнь Байден был политически слаб. "Закон и порядок!", - сказал Трамп.

Напомним, в США около недели назад начались протесты из-за гибели в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Он был задержан по подозрению в использовании "поддельного платежного средства" для оплаты покупок в магазине 25 мая. Полицию вызвал продавец, решивший, что Флойд пытался расплатиться с ним поддельными деньгами. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали Флойда. Полицейские положили его лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Флойд потерял сознание, его отвезли в реанимацию, где он в последствии скончался.