Несколько десятков общественных территорий благоустроят в Ингушетии до конца лета

В Ингушетии в текущем году благоустроят десятки общественных территорий в девяти муниципальных образованиях в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил начальник отдела ЖКХ Минстроя республики Омар Гетагазов.

"В этом году мы планируем благоустроить 43 общественные территории в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда": в Карабулаке - шесть территорий, в Сунже и Сунженском районе - восемь, в Назрани и Назрановском районе намерены благоустроить 11 территорий, в Малгобеке и Малгобекском районе - 11 территорий, в горном Джейрахском районе - три и в административном центре региона - Магасе благоустроят четыре территории", - цитирует его ТАСС.

Из федерального бюджета на работы выделено 137,9 млн рублей, из регионального поступит 1,3 млн рублей.

Чиновник подчеркнул, что некоторые муниципальные образования, не дожидаясь поступления средств, начали работы.

Гетагазов уточнил, что уже заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии для благоустройства, сами муниципалитеты подписали контракты с подрядчиками. Начальник отдела добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса, муниципальные образования не собираются оттягивать работы до конца года, а намерены сдать объекты до конца лета.