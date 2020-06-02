"Россети Северный Кавказ" до конца года установят свыше 900 птицезащитных устройств

ПАО "Россети Северный Кавказ" в текущем году установит свыше 900 птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах высоковольтных ЛЭП, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

На эти цели будет потрачено 2,3 млн рублей, пишет "Интерфакс-Юг".

В Кабардино-Балкарии специалисты смонтируют на опорах ЛЭП 345 птицезащитных устройств, в Карачаево-Черкесии - 389, в Чечне - 108.

В Северной Осетии запланированные на текущий год работы уже выполнены: сотрудники филиала "Севкавказэнерго" смонтировали 48 устройств.

Работы по установке ПЗУ компания осуществляет ежегодно в рамках ремонтной программы. В 2019 году энергетики установили более 300 подобных устройств на сумму более чем 1 млн рублей, что позволило на 80% уменьшить количество технологических нарушений на соответствующих высоковольтных линиях из-за птиц.

"Устанавливая птицезащитные устройства, энергетики решают сразу несколько важных экологических и производственных задач. Смонтированные на опорах линий электропередачи спецустройства предотвращают поражение птиц электрическим током и снижают негативное воздействие пернатых на энергооборудование. Как следствие, повышается надежность энергоснабжения потребителей, снижается количество аварийных отключений линий и сохраняется популяция редких пород птиц", - пояснил первый замгендиректора - главный инженер "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов.