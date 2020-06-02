Мэр Махачкалы рассказал, когда в Дагестане снимут все заградительные посты

Мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил, что все контрольно-заградительные посты в Махачкале и Каспийске снимут после улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Covid-19.

По его словам, предложение об отмене ограничительных мер по передвижению автотранспорта внутри двух городов внес глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. "В связи улучшением эпидемиологической обстановки, а также достижением установленных руководством республики показателей предложение было поддержано. Все контрольно-заградительные пункты внутри города с завтрашнего утра будут сняты, с одновременным усилением ограничительных мер по периметру городов Махачкалы и Каспийска в единой агломерации", - написал Дадаев на своей странице в Instagram.

Он также призвал жителей республики не въезжать в город без острой необходимости. "Передвижения внутри махачкалинско-каспийской агломерации также не ограничены. Разработан поэтапный план выхода из режима самоизоляции, но то, когда именно это произойдёт, зависит от каждого из нас", - подытожил градоначальник.

На сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 5228 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 4457 человек, умер 271 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,3 млн, из них более 376 тыс человек скончались. В России выявлено 423 186 случаев заражения Covid-19.