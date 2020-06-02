Ингушский Карабулак станет центром молочной переработки

В ингушском Карабулаке началось строительство завода по переработке молока и торгово-логистического центра с общим объемом инвестиций почти в 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

"В настоящее время на территории Карабулака реализуется крупный инвестпроект - строится завод по переработке молока ООО "ЮгАгроПром", стоимостью 1,2 млрд рублей. Завершается строительство торгово-логистического центра для хранения и реализации продуктов питания с объемом инвестиций в 1,2 млрд рублей. Карабулак лидирует в республике по количеству промышленных предприятий - только за последние годы здесь введены в эксплуатацию несколько крупных предприятий", - рассказал Матовников.

В то же время он подчеркнул, что в Карабулаке остро стоит вопрос необходимости кардинального снижения уровня безработицы, как и в целом в СКФО, передает "Интерфакс".

Напомним, Карабулак получил статус города в 1995 году, в нем проживают более 40 тыс человек.