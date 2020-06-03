Каким будет здравоохранение после пандемии

В книге ”Великий грипп: рассказ о самой смертоносной чуме в истории” Джон М. Барри пишет, что грипп 1918 года, убивший 100 млн человек во всем мире, спровоцировал не только ”хаос, смерть и опустошение”, но привел к ”великим научным открытиям и изменил образ мыслей человека”. Diplomat Courier в материале INNOVATION AND POST-PANDEMIC HEALTHCARE пишет, что с началом пандемии коронавируса новаторы сразу же начали работать над новыми тестами, противовирусными препаратами и вакцинами.

Вопрос доступа к здравоохранению находится в центре внимания, и компании, играющие роль в формировании новой среды после COVID-19, столкнутся как с новыми проблемами, так и с возможностями. Есть шесть ключевых вопросов, которые компании должны проанализировать.

1. Как реагировать на требования о предоставлении бесплатных или недорогих продуктов и призывы к доступу к своей интеллектуальной собственности? Будут ли компании демонстрировать сочувствие и прозрачность, как то прогнозируется, с точки зрения предоставления своей продукции населению? Как они будут реагировать на требования, угрозы интеллектуальной собственности и попытки демонизировать их компании и высшее руководство? Как они будут взывать к новаторству своих сотрудников и объяснять, что достойны государственного финансирования? Учитывая ожидания в отношении доступности и эффективно продвигая историю своих инноваций, они могут стать важными союзниками на поле битвы против пандемии.

2. Как пандемия повлияет на будущую политику регулирования? Инновации развиваются с рекордной скоростью, обходя обременительные процессы регулирования. Будут ли изменены режимы регулирования, которые тщательно находят баланс между скоростью и безопасностью, в пользу скорости? Правительства, которые поддерживают баланс и находят способы ускорить выдачу разрешений, не жертвуя безопасностью, обеспечат более широкий доступ к важным новым открытиям для своих граждан.

3. Как будет проходить возмещение со стороны правительства и частного страхования? Пандемия спровоцировала быстрое внедрение телемедицины и цифровых технологий здравоохранения, и мир будет следить за тем, станет ли решение медицинских программ США Medicare и Medicaid о возмещении расходов за телевизионные консультации постоянным. В Азии импульс к внедрению цифровых технологий в обеспечение здравоохранения ускорился после пандемии, а традиционные системы начинают охватывать телемедицину.

4. Будут ли конкуренты открыты для работы друг с другом и будет ли укрепляться государственно-частное партнерство? Мы уже видим нетрадиционные альянсы между конкурентами, но как им лучше всего сообщать об этом партнерстве клиентам и заинтересованным сторонам? Возникнут вопросы о том, как стимулировать компании работать над лицензионным партнерством для быстрого производства революционных препаратов по всему миру. Кроме того, будет ли оказываться больше поддержки государственно-частному партнерству? В прошлом уже были успешные альянсы, например, Genomics England и Access Accelerated. В США подобное партнерство было представлено Управлением по передовым исследованиям и разработкам в области биомедицины (BARDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, и финансирование привело к ряду недавних позитивных изменений. Страны по всему миру, такие как ЕС и Сингапур, финансируют усилия по разработке вакцин, антивирусных исследований и устройств, и все же, насколько быстро государства будут распределять средства для стимулирования инноваций, неизвестно.

5. Репутация медицинских компаний растет, будет ли это продолжаться? Хотя репутация тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией, например, медсестер, традиционно была высокой, эта тенденция не так очевидна для фармацевтических компаний, особенно в последние годы, поскольку их ценовая политика находится в центре внимания политиков различного толка. Данные исследований APCO Insight показывают изменение взглядов американцев на медицинские компании. На вопрос ”в результате пандемии COVID-19, насколько более или менее важным будет каждое из ниже предложенного в создании безопасного и процветающего мира?” приблизительно 60% респондентов ответили, что глобальные медицинские компании имеют ключевое значение для достижения этой цели. Естественно, репутация не может быть незыблемой, потому что периодически возникают проблемы с качеством, задержки в прорывах и конфликты с государственными органами. То, как компании управляют этой динамикой и выражают свою приверженность инновациям, будет ключевым фактором.

6. Как поставщики медицинских услуг будут поддерживать доступ для пациентов во время пандемии? Во многих странах страх перед перегруженными больницами и нехваткой средств индивидуальной защиты, а также цель сглаживания кривой привели к тому, что правительства запретили несущественные процедуры и операции. Но врачи и общественность задаются вопросом, не зашли ли лидеры слишком далеко, и какова цена их мандатов для здоровья и благополучия населения. По мере того, как страны готовятся к последующим волнам инфекций, правительствам и поставщикам придется пересмотреть ранее ограничивающие политики и найти новые пути для предоставления основных медицинских услуг, таких как онкологические обследования, при сохранении потенциала для будущих пациентов с COVID-19.

Пандемии меняют жизнь в медицинском, социальном и экономическом плане. Как и в 1918 году, сегодня мы находимся на переломном этапе, и вопросы доступа к здравоохранению должны быть подвергнуты переоценке. Основной задачей правительств и компаний будет быстро нарастить фармацевтические возможности, а затем сделать их доступными для людей по всему миру.

В следующем году мы увидим, будет ли сдерживаться или усиливаться дух партнерства между отраслью здравоохранения и правительствами, станет ли политика, стимулирующая инновации, более актуальной и извлечены ли уроки в отношении мер реагирования и смягчения последствий.

Цель медицинских компаний должна заключаться в том, чтобы подчеркнуть приверженность доступности через ценообразование, инновации и даже сотрудничество с конкурентами. Необходимо, чтобы правительства поддерживали инновации посредством регулирования и государственно-частного партнерства. И если страны стремятся к закрытию, чтобы предотвратить вторую волну пандемии, то работники здравоохранения и защитники интересов пациентов должны оценить последствия для здоровья и найти баланс между уходом за пациентами с COVID-19 и сохранением дверей кабинетов врачей открытыми.