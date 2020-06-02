Во Владикавказе до конца года появится новый детский сад на 280 мест

В 19-м микрорайоне Владикавказа до конца года завершится строительство нового детского сада на 280 мест. Об этом сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на своей странице в Instagram.

"Строительство началось в рамках программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". Еще два детских сада такой же вместительностью до конца 2021 года построят по другой программе в Заводском: на улицах Краснодонской и Кооперативной", - поведал руководитель региона.

Он также отметил, что территории детсадов будут благоустроены. Детям будет, где играть и делать зарядку, уточнил Битаров.

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