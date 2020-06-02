МакГрегор: ”Вот как нужно предотвращать конфликты"

В последний день весны на границе Киргизии с Узбекистаном произошла стычка местных жителей, которые не поделили родник. Пострадало 25 человек, двое из них которых находятся в тяжелом состоянии. Eurasianet в материале Uzbekistan, Kyrgyzstan border dustup prompts rapid-reaction diplomacy пишет, что конфликт, который вспыхнул 31 мая между жителями киргизского поселения Чечме и узбекского анклава Сох возник из-за спора о доступе к воде. Бросание камней друг в друга переросло в более серьезное противостояние с поджогом зданий.

Узбекская пограничная служба кратко изложила инцидент на своем канале Telegram, практически не предоставив подробностей за исключением того, что местные чиновники с обеих сторон встретились, чтобы мирным путем положить конец противостоянию. Официальные представители Киргизии заявили, что силы безопасности обоих государств согласились совместно патрулировать район и проводить разъяснительную работу с местными жителями.

Первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в срочном порядке отправились на место, где начались беспорядки, чтобы провести переговоры, и пообещали инициировать совместное расследование. Они пообещали, что виновные будут привлечены к ответственности.

Киргизия и Узбекистан имеют длинную и неровную границу протяженностью 1370 километров, которая была источником напряженности с момента обретения независимости. Тем не менее ситуация значительно улучшилась после 2017 года, когда около 80% границы было демаркировано в результате двустороннего соглашения. Прорыв обычно связывают с усилиями президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который пришел к власти в 2016 году, обещая разработать политику добрососедства.

То, насколько быстро Мирзиеев связался со своим киргизским коллегой после инцидента, свидетельствует о повышении уровня взаимного доверия. Пресс-служба Мирзиеева сообщила о телефонном разговоре 1 июня, написав в Твиттере, что ”должны быть предприняты масштабные меры для предотвращения повторения такой ситуации”.

Джон МакГрегор, координатор проектов в Узбекистане от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, похвалил двух лидеров: ”Вот как нужно предотвращать конфликты: усилиями лидеров на высшем уровне. Узбекистан демонстрирует лучшие международные практики по предотвращению конфликтов, являясь отличным примером для региона ОБСЕ и всего мира”.

Хотя пограничные споры в последнее время довольно редкое явление, беспорядки все же случаются, особенно когда речь идет о совместном использовании ограниченных ресурсов в густонаселенной части региона. По крайней мере, два столкновения произошли в январе и мае этого года из-за доступа к пастбищам. В обоих случаях никто не пострадал.