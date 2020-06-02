Россия и Турция приступили к совместной разработке вакцины от COVID

Ученые России и Турции начинают сотрудничество в области разработки вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа после переговоров с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

По его словам, его российский коллега отметил эффективность применяемого в Турции лечения от коронавирусной инфекции.

Также глава турецкого Минздрава указал на то, что в ходе переговоров министры договорились о начале совместной разработке вакцины от COVID-19.