Россия и Турция приступили к совместной разработке вакцины от COVID
Ученые России и Турции начинают сотрудничество в области разработки вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа после переговоров с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
По его словам, его российский коллега отметил эффективность применяемого в Турции лечения от коронавирусной инфекции.
Также глава турецкого Минздрава указал на то, что в ходе переговоров министры договорились о начале совместной разработке вакцины от COVID-19.
Вестник Кавказа
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