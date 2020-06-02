Белорусы готовятся к президентским выборам

В воскресенье в Минске у крытого продовольственного рынка собралась огромная очередь из людей, желающих поставить свою подпись в поддержку кандидатов от оппозиции, участвующих в президентских выборах в августе, сообщает Reuters в материале 'Stop the cockroach': protests rattle Belarus President Lukashenko before election. Подобные очереди становятся все более частым явлением, и президент Александр Лукашенко, управляющий страной с 1994 года, может столкнуться с большой политической проблемой. Это, в свою очередь, может навредить его усилиям по улучшению отношений с Западом.

Между Россией и Белоруссией с населением 9,5 млн человек, действует Союзный договор, но Лукашенко отвергает стремление к более тесной интеграции. Очередные выборы белорусского президента запланированы на 9 августа. Чтобы бросить вызов действующему президенту, кандидатам нужны подписи 100 000 избирателей. В воскресенье в Минске граждане простояли несколько часов в очереди, растянувшейся примерно на километр, чтобы поддержать нескольких кандидатов. ”Я хотел бы, чтобы по результатам этой акции стало очевидно, что люди недовольны происходящим в стране, готовы выйти на улицы и показать властям, что пришло время перемен”, - сказал инженер Семен.

Общественное недовольство тем, как Лукашенко боролся с пандемией коронавируса, наряду с экономическими претензиями и проблемами в отношении прав человека усилило оппозицию. В понедельник Александр Лукашенко обвинил сторонников оппозиции в разжигании беспорядков, сходных с протестами на украинском майдане в 2014 году. ”Я хочу предупредить вас и всех, кто нас слушает, что в Беларуси не будет майдана”, - сказал президент.

За президентское кресло намерены побороться Виктор Бабарико, экс-председатель правления Белгазпромбанка; Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей, глава партии ЛДП; Юрий Ганцевич, фермер и блогер из Гомельской области; Юрий Губаревич, глава движения «За Свободу»; Андрей Дмитриев, сопредседатель движения «Говори правду»; Анна Канопацкая, экс-активистка ОГП, в 2016 году стала одной из двух оппозиционерок, прошедших в парламент; Наталья Кисель член Совета Ассоциации грузоперевозчиков; Ольга Ковалькова, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), юрист; Николай Козлов, исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии; Владимир Непомнящих, пенсионер, член ОГП; Александр Таболич, музыкант, лидер минской группы Znich; Валерий Цепкало, экс-глава ПВТ, которым руководил 11 лет; Сергей Черечень, председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ), бывший член Коммунистической партии Беларуси, а также переводчик Светлана Тихановская.

Жена блогера Сергея Тихановского решила выдвинуть свою кандидатуру после того, как ее мужу запретили регистрироваться. Сам Тихановский был арестован на акции протеста в пятницу.

Виктор Бабарико, бывший глава местного подразделения российского ”Газпромбанка”, собравший 85 000 подписей, заявил Reuters: "Белорусы устали от отсутствия перемен, несмотря на попытки Лукашенко заявить о себе как о гаранте стабильности. Все понимают, что наша пресловутая стабильность уже совсем не та, что прежде. Поведение властей в период пандемии коронавируса стало последним фактором проявления полнейшего неуважения”.

65-летний Александр Лукашенко не хочет вводить в стране меры по изоляции и социальному дистанцированию, предлагая такие средства защиты, как водка и сауна. По состоянию на вторник в Белоруссии было зарегистрировано 44 255 официальных случаев заражения коронавирусом и 243 летальных исхода. "Лукашенко, естественно, не хочет заходить слишком далеко. Ему нужно как-то продать эти выборы Западу, - заявил политолог Александр Класковский. – Однако Лукашенко неоднократно доказывал, что, как только он почувствует реальную угрозу своей власти, он не церемонится и меньше всего думает о международном имидже. Между тем, для Запада независимость Беларуси от России сейчас важнее, чем проблема прав человека”.