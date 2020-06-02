В одном из сел Ставрополья открылась новая больница

В селе Нагутском в Ставропольском крае открылась новая участковая больница. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, она будет принимать не только местных жителей, но и пациентов из шести населенных пунктов в радиусе 17 км. "Речь идет о селе Нижняя Александровка,

а также хуторах Перевальный, Лысогорский, Любительский, Западный Карамык и Новомирский", - уточнил глава края.

Он также отметил, что Нагутская трехэтажная больница построена менее чем за 2 года. "Есть собственная котельная и дизельной подстанция, а следовательно - автономное отопление и энергоснабжение, что немаловажно. Поликлиника рассчитана на 80 посещений в смену, стационар - на 25 коек. Оборудован кабинет УЗИ и своя диагностическая лаборатория", - рассказал Владимиров.

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Тут же на базе больницы постоянный пост дислокации скорой помощи, добавил губернатор.

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