Правительство может выделить 4,7 млрд рублей на новый терминал аэропорта в Грозном - СМИ

В 2020-2024 годах правительство России может выделить на строительство нового терминала аэропорта Грозного 4,7 млрд рублей. Данная сумма указана в поправках к госпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры", с которыми ознакомилось издание "Ъ".

По его данным, в 2020 году на проектирование терминала будут выделены 97,5 млн рублей. Основная часть работ начнется в 2022 году, когда из бюджета будет выделено 790 млн рублей. В 2023 году планируется выделить 1,3 млрд рублей, а в 2024 году - 2,5 млрд рублей. При этом финансирование проекта в 2021 году не предусмотрено.

При этом нет данных о том, когда будут выделены деньги на создание аэродромной инфраструктуры. Руководство Чечни рассчитывает, что из федерального бюджета на эти цели будет выделено еще 9 млрд руб, передает "Ъ".