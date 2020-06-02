Владикавказ примет Всероссийский молодежный форум "Народы мира"

В конце сентября столица Северной Осетии примет ежегодный Всероссийский молодежный культурно-образовательный форум "Народы мира". Об этом сообщили в пресс-службе комитета республики по делам молодежи.

"С 17 по 21 сентября 2020 года в городе Владикавказ пройдет третий ежегодный Всероссийский молодежный культурно-образовательный Форум "Народы мира". Форум создан в целях консолидации российской молодежи, укрепления межнациональных и развития межкультурных связей между регионами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Участников форума ждут дискуссионные площадки, круглые столы, творческие мастер-классы, музыкальные конкурсы и концерты, а также экскурсии по наиболее значимым местам Владикавказа и Северной Осетии в целом, передает ТАСС.

В форуме примут участие студенты, аспиранты, молодые ученые, журналисты, преподаватели профильных дисциплин. Его задача - формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, а также воспитание межнациональной и межрелигиозной толерантности среди молодежи.