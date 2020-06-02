Ставропольский "Надеждинский" запускает производство "козьего" мороженого

Ставропольский козий молочный комплекс уже в июне начнет производство мороженого из козьего молока, - сообщили в краевом управлении по информполитике.

"Оригинальное производство стартует уже в июне… в планах наладить выпуск целой серии мороженого из козьего молока. Начать планируется с 200 тыс штук мороженого в месяц и постепенно довести объем до 1 млн штук - заводские мощности это позволяют", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Мороженое из козьего молока из-за гипоаллергенных качеств сырья, в первую очередь, рассчитано на детей с аллергией на молочные продукты. Его выпуск запустит "Козий молочный комплекс "Надеждинский", который является крупнейшей козьей фермой Ставрополья: его дойное стадо составляет порядка 2,3 тыс голов.