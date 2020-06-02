Нарушителей "масочного режима" будут штрафовать в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом изменил кодекс об административных проступках Азербайджана. Изменения подразумевают штрафные санкции от $30 до $235 за неношение медицинских масок на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа.

Уточняется, что за нарушение требований, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушение этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов ($30), должностные лица – 100 манатов ($60), юридические лица – 200 манатов ($120).

Повторное нарушение повлечет за собой – для физических лиц штраф в размере 100 манатов, должностные лица должны будут оплатить штраф в размере 200 манатов, а юридические лица – 400 манатов ($235), передает РИА Новости.