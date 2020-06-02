В Дербенте и Карабудахкентском районе отменят часть ограничительных мер

В Дербенте и Карабудахкентском районе Дагестан начнут смягчать ограничительные меры, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Об этом сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по ситуации с заболеванием в регионе

Речь идет об открытии парковых зон, салонов красоты, парикмахерских, магазинов одежды и непродовольственных товаров. При этом в оперативном штабе подчеркнули, что функционирование указанных мест допускается только при строгом соблюдении мер и требований Роспотребнадзора, передает "Регион Online".

На сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 5228 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 4457 человек, умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,3 млн, из них более 376 тыс человек скончались. В России выявлено 423 186 случаев заражения Covid-19.