Нурмагомедов поблагодарил своего менеджера (ФОТО)

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил у себя на странице в Instagram пост, посвященной своему менеджеру - Ризвану Магомедову.

"Человек, который проделал и продолжает делать большую работу в нашей команде, спасибо тебе, брат, Ризван Магомедов", - подписал фотографию боец.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) Джастин Гэтжи одолел Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком весе. Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Позднее президент UFC Дана Уайт сообщил, что в сентябре 2020 года планируется провести поединок между Гэтжи и Хабибом Нурмагомедовым.