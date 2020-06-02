Турция представила статистику выздоровлений от коронавируса

Общее число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 129 921 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

От также сообщил, что от заболевания скончались еще 22 человека, общее число жертв достигло 4 585 человек.

Министр также отметил, что общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 165 555, за прошедшие 24 часа 786 тестов на наличие вируса дали положительный результат.