Туктамышева назвала причину ухода Трусовой от Тутберидзе

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, говоря о причинах ухода двукратной победительницы первенств мира среди юниоров Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, предположила, что виной тому – внутригрупповая конкуренция.

Она отметила, что финансовая составляющая в данном случае не играет решающей роли. "Но даже если бы Саша осталась у Тутберидзе, у нее в любом случае была бы хорошая "пенсия". Не думаю, что Трусова ушла из-за денег, ты не обращаешь внимания на это, когда борешься за медали", - сказала она, отметив, что "здесь могла сказаться конкуренция внутри группы", проедает Sportrecs.