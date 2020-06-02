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Больницы Кубани получили новое оборудование для борьбы с онкологией

Больницы Кубани получили новое оборудование для борьбы с онкологией

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" четыре медучреждения в Краснодарском крае дооснащены необходимым для лечения онкологии оборудование.

Оборудование получили две больницы и два онкодиспансера. "В четыре краевых медучреждения поступили 16 единиц оборудования, предназначенного для диагностики и оперативного лечения", – пояснили в минздраве Кубани, пишут "Кубанские новости".

Онкодиспансер №2 получил четыре новых хирургических монитора, онкодиспансер №1 – четыре операционных светильника. Краевая

клиническая больница №2 дооснащена двумя универсальными системами ультразвуковой визуализации и двумя хирургическими мониторами. Краевая клиническая больница №1 получила эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций и три универсальные системы ультразвуковой визуализации.

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Вестник Кавказа

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