Москву и Геленджик связали самолеты S7

Авиакомпания S7 Airlines открыла новое направление - из Москвы в Геленджик и обратно. Перелеты уже начались. Стоимость билетов начинается от 2,6 тыс рублей.

"С 1 июня 2020 года новый перевозчик начал выполнять рейсы по маршруту Москва – Геленджик – Москва. Перелеты планируется осуществлять пять раз в неделю с постепенным увеличением частотности до ежедневной. Первый рейс авиакомпании S7 Airlines в Геленджике встречали традиционной водной аркой ("Аркой триумфа")", - говорится в сообщении пресс-службы компании, пишет Агентство "Москва".

Вылеты осуществляются из Домодедово в 13:40, прибытие в Геленджик – в 16:00. Обратный рейс - в 16:50.

Перелеты будут осуществляться до конца летнего сезона - до 21 октября.