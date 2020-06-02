Гендиректор Метрополитен-оперы анонсировал открытие сезона 2020-2021

Сезон 2020-2021 Метрополитен-опера начнет в конце декабря нынешнего года - более чем на три месяца позднее ранее запланированной даты. Об этом сообщил генеральный директор нью-йоркского оперного театра Питер Гелб, уточнив, что это связано с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19.

В интервью газете The New York Times он выразил надежду на то, что сезон откроется торжественным гала-концертом накануне Нового года.

О досрочном завершении сезона 2019-2020 из-за пандемии Мет объявил 20 марта. Сейчас записи лучших постановок театра можно смотреть на его сайте и в официальном приложении.