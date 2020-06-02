Емельяненко назвал Чечню своим вторым домом

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил в интервью на канале Оксаны Кравцовой в YouTube., что Чечня стала для него вторым домом.

"У меня прекрасные ассоциации с Чечней. Это мой второй дом. Здесь я знаю все условия, традиции, законы. Очень хороший тренировочный лагерь, много ребят в спортзалах. Мне здесь комфортно", - поведал он.

Он также сообщил, что пока не думал о втором подготовительном сборе. "Готовлюсь к бою с Исмаиловым, готовлюсь бить его. Как побью, постараюсь немного отдохнуть. Дел в Москве накопилось очень много. А потом снова тренироваться, готовиться бить Минеева", - отметил Емельяненко.