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"Доигрались": сеть подпольных казино разгромили в Атырау

&quot;Доигрались&quot;: сеть подпольных казино разгромили в Атырау

Деятельность незаконных игорных заведений была пресечена в Атырау сотрудниками областного департамента экономических расследований. Об этом информирует пресс-служба комитета финансового мониторинга Минфина Казахстана.

Уточняется, что заведения работали в микрорайонах Нурсая, Авангард-3 и Алмагуль.

Владелец этих игорных заведений признан виновным в незаконной деятельности.

Согласно следственным данным, денежный оборот данных игорных заведений превысил $320 тыс. В результате обысков правоохранители изъяли технику и денежные средства в сумме более 780 тыс тенге.

По статье "Организация незаконного игорного бизнеса" возбуждено уголовное дело. По приговору Атырауского городского суда организатор игр признан виновным с назначением наказания в виде условного лишения свободы сроком на четыре года, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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